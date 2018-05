Traian Basescu ramane in continuare fara cetatenia Republicii Moldova. Magistratii de la Curtea de Apel au mentinut decizia primei instante privind anularea documentului semnat de presedintele Igor Dodon - VIDEO

Avocatii lui Traian Basescu spun ca vor ataca decizia la Curtea Suprema de Justitie si daca nu isi vor gasi dreptatea acolo, vor merge la CEDO.

Andrei BIVOL, AVOCAT: "Rata de anulari a deciziilor instantelor de Apel este destul de mare pentru Republica Moldova. Presedintele Dodon incearca sa dea o aparenta de ilegalitate unor chestii abuzive."

Pe de alta parte, consilierul in domeniul juridic al lui Igor Dodon, spune ca Traian Basescu nu este in drept sa detina cetatenia moldoveneasca din motiv ca ar fi ascuns faptul ca figura in mai multe dosare atunci cand a obtinut-o.

Maxim LEBIDINSCHI, CONSILIER PREZIDENTIAL: "A fost demonstrat faptul ca domnul Basescu, constient, nu a comunicat autoritatilor Republicii Moldova ca se afla sub urmarire penala la momentul si depunerii si examinarii cererii de acordare a cetateniei."

Traian Basescu a devenit cetatean moldovean anul trecut printr-un decret al lui Nicolae Timofi. Acesta a fost cetatean al Republicii Moldova ceva mai mult de o luna si jumatate, insa a reusit sa voteze in turul al doilea al alegerilor prezidentiale si a sustinut-o pe Maia Sandu.

Ulterior, pe 3 ianuarie 2017, imediat dupa ce Igor Dodon a devenit sef de stat, acesta a semnat decretul prin care i-a retras cetatenia Republicii Moldova.