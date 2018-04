Treisprezece candidati vor lupta pentru fotoliul de primar al capitalei. Cine sunt acestia - VIDEO

Ordinea candidatilor in buletinul de vot, locale 2018:

1.Vasile COSTIUC, PARTIDUL “DEMOCRATIA ACASA”

2.Andrei NASTASE, PLATFORMA DA

3.Alexandr ROSCO, PARTIDUL “CASA NOASTRA-MOLDOVA

4.Reghina APOSTOLOVA, PARTIDUL SOR

5.Valeriu MUNTEANU, PL

6.Ion CEBAN, PSRM

7.Victor STRATILA, PARTIDUL VERDE ECOLOGIST

8.Alexandra CAN de la PNL

9.Andrei MUNTEANU, PARTIDUL SOCIETATII PROGRESISTE

10.Maxim BRAILA, PARTIDUL POPULAR DIN RM

11.Silvia RADU, CANDIDAT INDEPENDENT

12.Alexandru MATU, PARTIDUL RUSO-SLAVEAN

13.Constantin CODREANU, PUN

Conform ordinii stabilite de catre Consiliului Electoral de Circumscriptie Chisinau, prin tragerea la sorti, primul in buletinul de vot va figura Vasile Costiuc, candidatul Partidului „Democratia Acasa”, urmat Andrei Nastase candidatul PPDA, sustinut de PAS si PLDM.

Pe a treia pozitie se afla candidatul partidului „Casa Noastra Moldova” Alexandr Rosco, urmat de Reghina Apostolova, reprezentanta partidului Sor si liberalul Valeriu Munteanu. Acesta este urmat de socialistul Ion Ceban.

Cu numarul 7 in lista va figura Victor Stratila de la Partidul Verde Ecologist, urmat de Alexandra Can de la PNL, Andrei Munteanu de la partidul Societatii Progresiste si Maxim Braila de la Partidul Popular.

Primarul interimar Silvia Radu va fi a 11-a in buletinul de vot, penultima pozitie este ocupata de Alexandru Matu de la Partidul Ruso-Slavean. Iar cifra 13 in buletin i-a revenit lui Constantin Codreanu de la PUN care incheie lista.

Alegerile locale in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.