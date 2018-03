Turcii ne repara presedentia, pentru ca in schimb, la Chisinau, sa fie construita o moschee. Cel putin asta a declarat Vladimir Voronin intr-un interviu pentru PRO TV - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Cu ce ocazie Turcia are interes sa ne repare presedentia? A aparut noutate ca Dodon le-a promis ca va fi construit aici o moschee. Si asta in tara unde mai mult de 90% suntem ortodocsi. Asa vinzi tu religia ta. ”

Voronin a refuzat sa spuna de unde detine aceasta informatie.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Din surse demne de incredere.”

Pentru reparatia presedintiei nu sunt necesare 7 milioane de euro, sustine Voronin.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Nu trebuiesc nici un milion de euro. Acolo trebuiesc 200-300 de mii ca presedintia sa arate normal. A avut de suferit primul etaj si blocul unde era cantina. Noi am reusit dupa sapte aprilie am schimbat si geamurile si am facut reparatie la etaje.”

Liderul PCRM afirma ca presedintia trebuia sa fie reparata imediat dupa protestele din aprilie 2009.

Vladimir VORONIN, LIDERUL PCRM: “In jur la patru ani de zile ba unul umbla cu ordine si medale nu stia, ba altul.”

Purtatorii de cuvant ai presedintiei nu ne-au raspuns la telefon intreaga zi pentru a comenta declaratiile liderului PCRM. Presedintia a intrat in reparatie acum doua saptamani, iar guvernul turc a anuntat ca ofera 7 milioane de euro pentru lucrari.

Din acesti bani ar urma sa fie reparat interiorul si exteriorul cladirii si cumparata mobila noua. Igor Dodon a dat asigurari ca din bugetul statului nu va fi cheltuit niciun banut.