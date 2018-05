Un 9 mai… electoral. Politicieni, oficiali si candidati la localele din Chisinau au venit la Complexul Eternitate sa depuna flori in memoria veteranilor celui de-al Doilea Razboi Mondial: "Nu avea sa fie nicio Europa, nimic" - VIDEO

Ora 9 dimineata. Reprezentantii partidului Democrat, Andrian Candu si Pavel Filip, merg intr-un pas cu presedintele adus la putere de socialisti – Igor Dodon. Cei trei poarta discutii care par firesti si isi impart zambete.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Sunt sarbatori nationale atunci cand indiferent de viziunile politice si indiferent de aspiratiile geopolitice – conducerea tarii trebuie sa fie impreuna.”

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Exista un anumit protocol al statului, indiferent ne place presedintele, suntem in contradictie.”

Dupa formalitatile cerute de protocol, Igor Dodon dispare pentru a participa la marsul socialistilor, iar rand pe rand, candidatii la functia de primar al capitalei isi fac aparitia la complexul Eternitate.

Silvia RADU, CANDIDAT INDEPENDENT: “Politicienii ca intotdeauna incearca sa isi faca capital politic pe anumite evenimente tragice. Cred ca este sarbatoarea tuturor. - Politicienii isi fac capital politic pe asemenea sarbatori. Dvs? - Eu doar vin sa comemorez persoanele care au murit in al doilea razboi mondial.”

Reghina APOSTOLOVA, CANDIDAT PARTIDUL “SOR”: “In familia noastra 9 mai a fost mereu o sarbatoare sfanta. Fiica mea si nepoatele mele mereu sunt aici. Dragii mei, trebuie sa mai fie ceva sfant. Sa evitam politica. Azi e 9 mai. - Dar azi nu e politica? Nu faceti politica?”

Reghina Apostolova a fost insotita de liderul formatiunii, Ilan Sor.

Ilan SOR, LIDER PARTIDUL “SOR”: “- De ce in acest an? Pentru ca sunt alegeri? - De fiecare data veneam cu coloana de oameni, doar ca o faceam la Orhei. Astazi, la solicitarea organizatiei municipale a veteranilor, am decis sa venim si la Chisinau."

Vladimir Voronin, cel care pana nu demult avea rolul principal la o astfel de manifestatie, astazi a preferat sa vina mai tarziu, separat de ceilalti politicieni.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Nu avea sa fie nicio Europa, nimic, daca nu avea sa fie acea mare victorie in mai 1945. Ai inteles?”- Mai devreme a venit domnul Dodon, domnul Filip, Candu. - Asta pe mine nu ma intereseaza deloc.”

In timp ce politicienii se perindau pe la focul vesnic, o coloana a socialistilor pornea de la Arcul de Triumf. Manifestantii au marsaluit pana la complexul din cartierul Telecentru. Pe drum, acestia au strigat lozinci, purtand cu ei o panza in culorile panglicii Sfantul Gheorghe.

Asa cum ne-a obisnuit deja, Igor Dodon a inaintat in fruntea coloanei socialistilor. Seful statului a venit insotit de familie si de candidatul PSRM la localele din Chisinau. Ion Ceban si-a purtat baiatul pe umeri tot drumul, iar imediat dupa depunerea de flori – a disparut. Presedintele sustine ca a participat la marsul PSRM in calitate de ...cetatean.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “- Anul trecut ati fost in Moscova. Anul asta nu ati fost invitat? - Da ce in fiecare an la Moscova. Avem tara noastra, cetatenii nostri.”

La a doua sa aparitie la Complexul “Eternitate” - ghinion. Chiar atunci cand a lansat in zbor porumbeii, Dodon s-a trezit cu sacoul patat.

“Uraaaaaa. Inainte. Ce? M-am murdarit? - Asta e bine.”

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “- Ati fost gainatat de porumbei, ce s-a intamplat? -Nu-i problema. - O fi a noroc? - La moldoiveni cum se spune? Eu imi amintesc ca doi ani in urma inainte de prezidentiale eu asteptam focul haric si un hulub exact pe umar. Cineva mi-a spus ca este pentru noroc.”