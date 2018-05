Silvia Radu, dupa anuntarea primelor rezultate preliminare: "Le urez succes celor doi candidati in turul 2"

Silvia RADU: "Votul s-a impartit intre 2 partide politice si cei 2 candidati au avut in spate partide care si-au mobilizat electoratul. Faptul prezentei scazute la vot a electoratului m-a afectat in mod special pe mine si cred ca trebuie sa acceptam asa cum este si sa privim inainte.

Avem un tur 2 suta la suta politic, un tur 2 care inseamna ca Chisinaul va fi in zona politica. Urmeaza sa-mi continui activitatile mele personale si sa ajut orasul asa cum am facut-o pana acum. Vreau sa le urez candidatilor care vor iesi in turul 2 mult succes, bafta la alegeri."