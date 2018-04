Munteanu spune ca daca va ajunge primar va fa ce tot posibilul ca aeroportul sa ajunga in posesia primariei. Liberalul, insa, n-a putut sa explice cum va face asta intrucat aeroportul a fost concesionat pentru 49 de ani- VIDEO

Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT PL: “Aeroportul din Chisinau a fost furat si a devenit o masina de facut bani si de obtinut favoruri politice pentru Vlad Plahotniuc si Igor Dodon.”

Valeriu Munteanu sustine ca daca va ajunge primar va face asa incat primaria Chisinau sa devina actionar majoritar al aeroportului si sa anuleze contractul de concesiune. L-am intrebat cum anume va proceda pentru ca ideea sa sa devina realitate si de ce PL nu a enuntat pana acum aceasta propunere, dar nu am primit un raspuns explicit.

Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT PL: “Exista hotare de guvern prin care se stabiliste modul de transmitere a bunurilor in proprietate publica. Voi initia modificarea acestei hotariri de guvern si o voi transmite celor care au drept de initiativa legislativa.”

Potrivit lui Munteanu, din 2013 de cand a fost concesionat aeroportul nu s-au respectat obligatiile din contract, iar asta ar putea influenta anularea contractului.

Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT PL: “Vom cere ca guvernul sa verifice daca conditiile au fost respectate de-a lungul anilor din 2013. Acolo era stablit clar cand trebuia sa fie introdus primul milion.”

Purtatorul de cuvant al democratior, Vitalie Gamurari spune ca Munteanu vrea sa-si promoveze imaginea aducand acuzatii liderului PD, Vlad Plahotiuc, iar presedintele tarii nu a reactionat.

Aeroportul a fost concesionat in luna mai 2013, pentru 49 de ani, iar castigatoare a devenit compania Avia Invest. In 2014, presedinte al consiliului de administratie a fost ales primarul de Orhei, Ilan Shor care s-a angajat sa investeasca 230 milioane de euro in modernizarea lui.

In iunie, anul trecut, Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare, acuzat ca ar fi obtinut din Banca de Economii peste 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore.

El se declara nevinovat. Treisprezece candidati vor lupta pentru fotoliul de primar al capitalei. PPDA l-a inaintat pe Andrei Nastase, PSRM pe Ion Ceban, liberalii pe Valeriu Munteanu, Partidul Sor pe Reghina Apostolova, Partidul Democratia Acasa pe Vasile Costiuc.

Casa Noastra Moldova merge in alegeri cu Alexandr Rosco, Partidul Societatii Progresiste cu Andrei Munteanu, Maxim Braila va reprezenta Partidul Popular, Partidul Verde Ecologist l-a desemnat pe Victor Stratila, Constantin Codreanu e candidatul PUN, Alexandra Can - al PNL, Alexandru Matu reprezinta Partidul Ruso-Slavean, iar Silvia Radu va candida independent. Alegerile locale in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.