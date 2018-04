Valeriu Munteanu, candidatul PL la fucntia de primar al capitalei vrea ca banii orasenilor sa ajunga in bugetul municipal si nu in cel de stat: "In Chisinau se castiga 10 miliarde de lei" - VIDEO

Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT PL: „In Chisinau se castiga 10 miliarde de lei, dar bugetul Chisinaului pentru 2018 este 4 miliarde de lei. 6 miliarde le ia Guvernul pentru necesitati proprii.”

Nemultumit ca o buna parte din banii acumulati in Chisinau ajung in bugetul de stat Munteanu spune ca isi doreste ca legea sa functioneze la fel ca in Autonomia gagauza. Astfel acesta a elaborat un proiect de lege in acest sens.

Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT PL: „Impozitul pe venit al persoanelor fizice, ramane in proportii de 100 de % la Comrat. TVA-ul, iarasi, o sursa foarte importanta, si accizele, la fel raman in proportii de suta la suta la Comrat.”

Munteanu crede ca doar cu banii ramasi in bugetul local Chisinaul poate sa se dezvolte. Valeriu Munteanu insa nu a vrut sa ne spuna cum are de gand sa construiasca centrale electrice pe gaze, sa repare drumuri si sa deschisa parcuri industriale, asa cum a promis acum cateva zile cand s-a lansat in campania electorala.

Munteanu spune ca liberalii au depus proiectul de lege la cancelaria Parlamentului, iar daca documentul nu va fi dezbatut in plen ar putea fi initiat si un referendum local in acest sens.

Alegerile locale in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Pentru fotoliul de primar al capitalei vor lupta treisprezece candidati. Mandatul va dura doar un an.