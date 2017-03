Vlad Plahotniuc anunta o mare curatenie in PD. Ministrii si sefii agentiilor delegati de democrati ar urma sa fie verificati - VIDEO

Democratii se lauda cu jumatate de milion de semnaturi in sustinerea votului uninominal. Vlad Plahotniuc a iesit astazi in fata presei si a anuntat o mare curatenie in Partidul Democrat. Liderul PD spune ca toti cei care au fost pusi in functie de partid vor fi verificati si chiar dati afara daca nu isi fac bine treaba.