Vlad Plahotniuc, despre Pavel Filip: "Multi au speculat ca urmeaza sa fie schimbat, ca urmeaza sa merg eu premier." Ce spune despre diploma lui Gaburici. Interviu - VIDEO

Întrebare: Aţi remaniat mai bine de jumătate din guvern. Aţi vrut să faceţi o surpriză cu impact la public prin numirile neaşteptate?

Răspuns: A fost o surpriză şi pentru noi, într-o anumită măsură. Atunci când am anunţat că vom face remanieri nu ne gândeam la formula la care am ajuns. Timp de o lună, împreună cu premierul, am stat şi am analizat care este cea mai bună îmbinare pentru ca eficienţa Guvernului să crească, să întărim şi să depolitizăm sectoarele cele mai importante, cum ar fi justiţia sau economia, dar şi cum să facem să avem un guvern mai temerar, unul care să atace frontal problemele cu care se confruntă ţara şi să le rezolve.

Î: În ce măsură au fost deciziile dvs., ale premierului şi în ce măsură ale partenerilor de coaliţie?

R: A fost o decizie colectivă, care însă a depăşit persoanele menţionate de dvs., fiindcă ne-am consultat şi cu multe persoane din afara politicului, cu oameni din diferite domenii de activitate, care ne-au făcut zeci de recomandări, de care am ţinut cont. Au fost discuţii cu foarte multe persoane în perioada asta şi un aspect pozitiv este că printre candidaturile evaluate am descoperit câţiva profesionişti extraordinari. Colegii de la Guvern vor menţine legătura cu ei mai departe şi vor apela la expertiza lor.

Î: Fără îndoială, numele grele din noul Guvern sunt Iurie Leancă, Alexandru Tănase şi Chiril Gaburici. Cum aţi ajuns la aceste numiri?

R: Sunt persoane cu notorietate în zona lor profesională, în domeniile pe care le vor administra. Nu cred că există cineva care le poate contesta capacităţile, la modul sincer, pe domeniile în care vor activa. Scopul Coaliţiei de guvernare este să dinamizeze respectivele domenii de activitate, să treacă la o nouă etapă de dezvoltare a lor.

În Justiţie este nevoie de reforme ample. În domeniul economiei şi infrastructurii, cred că provocările vor fi foarte mari, pentru că urmează un vast program de modernizare a infrastructurii rutiere, iar pe zona integrării europene activităţile noastre trebuie să treacă tot mai mult dintr-o zonă delimitată ministerial înspre o zonă strategică de dezvoltare naţională, care are la bază integrarea europeană şi pe care o vom promova în cel mai înalt grad posibil. Iată cât de complexe devin aceste domenii şi aveţi deja răspuns la întrebarea de ce au fost invitate în Guvern persoane cu experienţă mare pe aceste zone de activitate.

Î: Maia Sandu şi unii experţi vă reproşează că aţi readus în Guvern oamenii din PLDM şi că PDM nu are oameni. Aţi refăcut guvernarea PLDM-PDM?

R: Iurie Leancă şi Alexandru Tănase au fost cândva în PLDM, e adevărat. Spre deosebire însă de Maia Sandu, ei au părăsit PLDM cu mult timp înainte să înceapă dezastrul acolo, invocând şi anticipând tocmai problemele care până la urmă au şi dus la căderea partidului.

Spre deosebire de Maia Sandu, ei au vorbit despre acele probleme şi au luat atitudine. Doamna Sandu a stat până la sfârşit, să stingă lumina, a făcut ravagii sociale în domeniul Educaţiei, apoi şi-a făcut partid şi acum se prezintă oamenilor ca fiind albă, imaculată. Eu înţeleg foarte bine îngrijorarea doamnei Sandu - sunt foştii ei colegi, le ştie calităţile şi înţelege că vor avea rezultate importante. Or, opoziţia e mereu deranjată de succesul înregistrat de guvernare, chiar dacă acesta e şi succesul cetăţenilor.

Faptul că din 14 membri ai Guvernului doi sau trei au făcut cândva parte din PLDM nu este în niciun fel negativ. Sunt oameni care au realizări în primul rând în domeniile lor de activitate - prin asta sunt cunoscuţi în primul rând, nu prin apartenenţa lor trecută la un partid. În plus, e o dovadă că noi nu suferim de prejudecăţi sau de supărări.

Legat de faptul că PD nu ar avea oameni, această afirmaţie e amuzantă. Pe de o parte, mă acuză unii de uzurpare sau că îmi pun oamenii apropiaţi în funcţii; pe de altă parte, când văd că lucrurile nu se întâmplă aşa, mai că nu mă acuză că nu pun oamenii de lângă mine sau din PDM în funcţii. Iată ăsta e nivelul polemicii politice de astăzi. Fără fond şi adeseori fără logică.

Au fost nominalizaţi în funcţii oameni din afara PDM pentru că vrem un guvern nu doar de profesionişti, dar şi care să cuprindă o cât mai mare reprezentativitate socio-politică. E prima dată în Moldova când se încearcă o astfel de formulă guvernamentală, cu spectru larg, şi sunt sigur că va da rezultate interesante. Poate asta îi şi sperie pe unii.

Î: Şi Chiril Gaburici a făcut parte oarecum din PLDM - a fost propus de acest partid pentru funcţia de premier, nu? Să ne spuneţi şi cum comentaţi situaţia privind diploma lui.

R: Chiril Gaburici a fost propus de PLDM coaliţiei de atunci împreună cu mai multe candidaturi. Se căuta tocmai un om care să nu fie politician, pentru că aveam un guvern minoritar şi trebuia acceptat şi de opoziţie. Nu-mi amintesc ca el să fi fost în PLDM. Dimpotrivă, îmi amintesc cum el a fost tratat foarte urât de către unii reprezentanţi ai acestui partid cât s-a aflat în funcţie. Legat de diplomă, mă uit acum cu uimire cum analişti sau jurnalişti care au făcut zid în faţa lui, când era premier, ca să-l apere de atacurile legate de diploma respectivă, acum îl atacă pe tema asta. E un comportament cameleonic, unul tipic oportunist, care spune foarte multe despre seriozitatea acestor atacuri, dar şi despre etica lor. În funcţia în care a fost nominalizat, Chiril Gaburici are ocazia să răspundă prin rezultate acestor critici. Dar noi nu pentru asta l-am nominalizat, ci pentru a munci pentru rezolvarea unor probleme foarte importante din sfera economică şi a infrastructurii, pe noi ne interesează capacităţile lui de a gestiona un domeniu atât de important ca cel al economiei şi infrastructurii. Iar cetăţenii sunt sigur că îl vor evalua, la fel, după rezultate.

Î: Ce v-a nemulţumit la miniştrii plecaţi?

R: Am spus de la bun început că nu e vorba de nemulţumiri, ci e vorba de o regrupare de forţe, pentru a cataliza unele procese guvernamentale şi politice. Ar fi şi incorect să te declari nemulţumit atunci când Guvernul este în plină creştere, economia la fel, se fac reforme în mod real - lucru confirmat şi zilele astea de aprobarea unei noi tranşe de bani de către FMI, după ce a evaluat pozitiv reformele făcute de Guvern.

Faţă de ianuarie 2016, când PDM a preluat conducerea Guvernului, acesta are astăzi o cotă de patru ori mai mare în încrederea cetăţenilor. Deci cum poţi să spui că eşti nemulţumit? Noi am spus însă foarte clar atunci când am făcut reforma Guvernului, când am redus la jumătate numărul ministerelor, că vom veni şi cu schimbări la nivelul managementului instituţiilor. Pentru că în urma comasării instituţiilor au apărut zone mai largi de competenţă şi era nevoie să găsim oamenii potriviţi să le gestioneze. Totodată, miniştrii retraşi au dobândit o pregătire specifică şi o experienţă care poate fi aplicată în domenii noi, tot de mare responsabilitate.

Premierul a discutat atunci cu unii dintre miniştri şi le-a cerut să asigure perioada de tranziţie până la integrarea noilor instituţii, urmând ca pe urmă să aibă loc schimbările anunţate. Iată asta stă la baza remanierii, dar şi faptul că am început un proces de depolitizare a Guvernului. Au fost concursurile pentru secretari de stat şi secretari generali de stat, care pentru prima dată vin din mediul profesional şi nu din cel politic, aşa cum erau înainte viceminiştrii repartizaţi prin partajări politice. Deci remanierile de miniştri sunt o continuare a acestui proces, de fapt.

Rotaţia cadrelor e în firea lucrurilor şi e un element necesar în managementul la nivel înalt. În funcţii vin oameni noi, cu viziuni proaspete, iar majoritatea celor care au părăsit funcţiile vor avea însărcinări importante în partid, pe când unii este posibil să aibă astfel de însărcinări în alte instituţii.

Î: De activitatea lui Pavel Filip sunteţi mulţumit?

R: Premierul Pavel Filip este o surpriză chiar şi pentru mine, care îl cunosc de foarte mulţi ani. Întotdeauna am ştiut că e un om serios, muncitor, dar cu ocazia aflării lui în această funcţie am descoperit şi cât de bine organizat este, echilibrat, migălos şi preocupat de rezultate şi eficienţă.

Nu am vorbit niciodată despre cât de greu a fost să-l convingem să accepte funcţia în 2016, nici despre cât de puţin îşi doreşte el această funcţie. Mulţi au speculat că urmează să fie schimbat, că urmează să merg eu premier. Chiar şi zilele trecute s-a insistat pe această teză falsă, dar nimeni nu ştie ce lupte am dus ca el să accepte această funcţie. Repet, noi l-am dorit şi în continuare îl dorim în acest post înalt, fiindcă ştie să fie profesionist şi responsabil.

Asta ca să înţelegeţi cât de departe e realitatea de speculaţiile care apar uneori. Iar când mai vedeţi speculaţii de acest gen, să le treceţi şi prin astfel de filtre.

Î: Ce aşteptări aveţi de la noua formulă guvernamentală?

R: Noul guvern are un singur obiectiv şi îl va atinge - acela de a fi cu adevărat Guvernul care îi reprezintă pe cetăţeni, care îi ascultă şi le rezolvă problemele. În jurul acestui obiectiv se va desfăşura totul. Este, de fapt, continuarea misiunii începute încă în 2016.

Vom ţine Guvernul departe de ceea ce se întâmplă pe scena politică. Cine vrea lupte politice să se lupte cu mine şi cu colegii din PDM, noi însă vom avea grijă ca Guvernul să aibă liniştea necesară ca să muncească eficient pentru oameni. Vom continua să mergem în teritoriu şi să discutăm cu cetăţenii, să transmitem Guvernului problemele lor, să cerem rezolvarea lor, să sprijinim politic soluţiile care apar.

Î: Vă simţiţi împlinit politic după acest an?

R: Mă simt ca un om care încheie o etapă şi trece la următoarea - la un nou nivel, pe care îl simt ca o mare provocare. Asta deja mă mobilizează şi mă face să aştept cu nerăbdare începerea noului an.

Va fi un an foarte interesant, cu multe elemente noi de abordare a guvernării. Dar şi cu o demonstraţie clară a atitudinii responsabile faţă de cetăţeni, atât din partea PDM, cât şi a Guvernului. Deşi va fi un an electoral, va fi anul unor schimbări importante de atitudine şi eficienţă.

Î: Cât va lua PDM în alegerile din 2018?

R: Scorul PDM va fi direct proporţional cu rezultatele pe care le vom avea în timpul anului. Dacă rezultatele vor fi bune şi vor ajunge la cetăţeni, aşteptaţi-vă la un scor foarte mare. Iar cum vor fi aceste rezultate până la urmă depinde de noi, de cum o să muncim.

