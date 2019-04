Vlad Plahotniuc, dupa ce s-a intalnit cu Dodon si Greceanii: "Am ascultat pozitia PSRM si am constatat ca in ceea ce priveste unele momente sociale am gasit subiecte unde avem viziuni comune"

Vlad PLAHOTNIUC, DEPUTAT PD: "Regretam pozitia ACUM care din nou a refuzat dialogul cu partidele parlamentare, punand orgoliul mai presus decat cetatenii. Scopul acestei intalniri a fost ca partidele sa-si expuna viziunea referitor la viitoarea guvernare.





In acest sens noi ne-am expus parerea considerand ca oamenii asteapta ca toti sa ne oronam acele promisiuni si in special sa continuam acele proiecte bune. Aici ma refer la proiectul Drumuri Bune, Prima Casa, la crearea locurilor noi de munca si multe altele. Noi impreuna cu colegii am ascultat si pozitia PSRM si am constatat ca in ceea ce priveste unele momente sociale am gasit subiecte unde avem viziuni comune. Dar am gasit si divergente.





Dupa schimbul de opinii ramane sa analizam ceea ce am auzit sa vedem pe cat e posibil sa discutam in continuare. Obiectivul PD este de a crea un guvern stabil, responsabil si eficient si noi vom analiza toate posibilitatile si oportunitatile de a crea aceasta guvernare."