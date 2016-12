Vlad Plahotniuc este oficial presedintele Partidului Democrat: "Le vine vremea tuturor celor care fura sa stea la puscarie" - VIDEO

Un astfel de rezultat era si de asteptat, din moment ce Vlad Plahotniuc a fost singurul candidat inaintat. Inainte de a fi ales sef oficial pe democrati, Plahotniuc a tinut un discurs inflacarat. A facut si glume.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD "Despre statura, daca Marian Lupu, statura nu-mi permite de joc …"

Noul lider al democratilor promite ca va reforma partidul.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD “Cu cat mai mult ne atacati cu atat devenim mai puternici, unii sunt prorusi, altii proromani, altii proamericani. Trebuie sa intelegem ca le va veni vremea tuturo celor care fura sa stea la puscarie...”

Odata ales lider PD, Plahotniuc a fost rugat sa iasa din nou in fata colegilor, ceea ce l-a deranjat.

Vlad PLAHONITUC, LIDER PD “Multumiri el pe mine ma obliga nici nu o zis nimic.”

Proaspatul lider PD a promis ca va fi mai aproape de popor, dar si de ... presa, astazi insa a refuzat sa raspunda la intrebari.





Dumitru DIACOV, PRESEDINTE DE ONOARE PD “Voi presa spuneati ca el conduce din umbra partidul iata lasa-l sa conduca din fata...”





Flori si aplauze a primit si fostul lider democrat Marian Lupu, care a tinut o cuvantare de adio despre realizarile sale in cei 6 ani si jumatate cat s-a aflat la carma formatiunii.

Marian LUPU, EX-PRESEDINTE PD “Eu cu statura mea o sa-mi permit de aici sa vorbesc, … ca sa nu intunec sala...”

La eveniment a participat si fostul premier roman Victor Ponta. Desi a tinut un discurs inainte de alegerea noului presedinte PD, totusi Ponta I s-a adresat lui Plahotniuc de parca ar fi stiut deja rezultatul.

Victor PONTA, EX-PREMIER AL ROMANIEI “Domnule Plahotniuc nu stiu cine va fi ales astazi noul presedinte, dar domnule Plahotniuc faceti in continuare pentru PD ce ati facut in continuare...”

Ponta a fost astazi decorat cu ordinul Republicii. Desi decretul a fost semnat de fostul presedinte Nicolae Timofti, distinctia i-a fost inmanata de premierul Pavel Filip.



Si Filip s-a ales cu ceva. A fost numit prim-vicepresedinte de partid,functia lui Plahotniuc de pana acum.

Pavel FILIP, PRIM-VICEPRESEDINTE PD “Ma intreaba fiul sa ma insor i-am zis da trebuie sa ai sotie ca sa ai pe ce da vina, dar nu numai pe guvern...”



Congresul democratilor a avut loc la Palatul Republicii. Sala, care ieri a gazduit investirea lui Igor Dodon, astazi era de nerecunoscut. Peste noapte, s-a colorat in albastru. In plus, evenimentul a fost filmat cu cateva camere, o macara, iar in fata au fost instalate doua ecrane mari. La un moment dat, a cazut un microfon de la tribuna.

La final, toti participantii au fost invitati la un ospat de zile mari. Responsabili din cadrul partidului nu ne-au putut spune cat a costat organizarea congresului. Vlad Plahotniuc va implini in cateva zile 50 de ani. El si-a facut aparitia in politica in 2010, cand a fost ales vicepresedinte al PD. Plahotniuc este unul din cei mai bogati oameni de afaceri de la noi. Multi politicieni il acuza ca ar fi capturat institutiile statului si ca ar conduce tara din umbra.