Vlad Plahotniuc lasa fara comentarii acuzatiile lui Vlad Filat, pe care il pomeneste doar indirect, intr-un nou interviu. Omul de afaceri vorbeste si despre relatia cu Dodon, Sor, Gofman si unii candidati la prezidentiale - VIDEO

Dupa ce Veaceslav Platon l-a acuzat in repetate randuri ca i-a orchestrat arestarea si dosarul penal si ca ar fi implicat in furtul miliardului, Vlad Plahotniuc sustine ca Platon este, de fapt, ”omul cu schemele de spalare de bani, cel care plasa banii si finanta diferite actiuni ilegale”.

INTERVIU VLAD PLAHOTNIUC ”El şi toată gruparea lui mă atacă pe mine în speranţa că mă vor intimida, şi eu voi face totul ca să-l ajut, iar ei în schimb nu mă vor mai acuza. Eu, desigur nu voi ceda acestor presiuni psihologice.” afirma omul de afaceri in interviul pentru tribuna.md.

Desi aceleasi acuzatii au venit si din partea lui Vlad Filat, care crede ca a ajuns la puscarie din cauza lui Plahotniuc, democratul nu este intrebat si nici nu vorbeste despre acesta, decat indirect, atunci cand il pomeneste pe Ilan Shor.

INTERVIU VLAD PLAHOTNIUC ”Şor, ca şi toţi ceilalţi implicaţi, trebuie să răspundă pentru ce a făcut. Şi în acest caz, numele meu e invocat de către cei care au făcut afaceri cu el, l-au folosit, iar acum s-au supărat că a dat depoziţii pe ei şi îl etichetează precum că este omul meu ca să-l discrediteze şi să scape ei de răspundere. ” subliniaza acesta. Milionarul se plange ca deja a si obosit ca toti cei care sunt arestati sa il acuze ca ar sta in spatele dosarelor intentate. Intrebat daca si-a dat aprobarea pentru retinerea celor 20 de magistrati si executori judecatoresti, Vlad Plahotniuc a raspuns evaziv.

INTERVIU VLAD PLAHOTNIUC ”Eu îmi dau acum aprobarea în avans şi pentru următoarele astfel de acţiuni, chiar fără să ştiu care sunt acestea. Dacă de aprobarea mea depind unele lucruri benefice, îmi dau aprobarea să se facă ordine în ţară. ”, spune democratul. Dupa ce a fost acuzat de toate relele si de Andrei Nastase, Plahotniuc a fost intrebat si daca acesta ar fi oferit detalii autoritatilor americane despre furtul miliardului.

INTERVIU VLAD PLAHOTNIUC ”Ce detalii să vă dea, că a zburat până în SUA să depună mărturii la Mc Donald’s? Haideţi să fim serioşi, băiatul ăsta încă nu a depăşit ipostaza de clovn, vedeţi doar că umblă ca un bezmetic din ţară în ţară şi nu vrea nimeni să se vadă cu el.”puncteaza omul de afaceri. In schimb, prim-vicepresedintele PD sustine ca nu are o parere despre Maia Sandu, mentionand ca o cunoaste din cele 2 guverne in care a ajuns ministru, inclusiv cu votul sau. Plahotniuc a mai spus ca el crede ca Maia Sandu il ataca pe el ca sa-si creasca partidul si nu vede nicio problema in asta. Milionarul a mai fost intrebat si despre Igor Dodon, despre care inclusiv Maia Sandu a declarat ca ar fi candidatul lui Plahotniuc la prezidentiale.

Glumind el a raspuns ca toti sunt candidati isai si pe toti ii sustine. Dupa ce la inceputul a anului si-a dorit sa fie prim-ministru, insa nu a mai ajuns, dupa ce Nicolae Timofti i-a respins candidatura pe motive de integritate, Vlad Plahotniuc sustine ca nu-si doreste vreo functie in stat.

Desi refuza cu indarjire sa raspunda la intrebarile jurnalistilor sau sa iasa la evenimente publice, Plahotniuc acorda periodic interviuri in presa on-line. In cel de astazi, sustine ca in interviu pe luna este suficient si ca raspunde cu placere atunci cand se aduna mai multe subiecte. Asta desi pana acum a evitat in fiecare sa vorbeasca despre relatia cu Vlad Filat.