Vlad Plahotniuc spune ca angajatii de la primaria din Balti il roaga sa rezolve problema deseurilor de acolo: "Personal am primit o solicitare. Vom ajuta, indiferent de aparteneta lor politica". Ce solutie a gasit liderul PD

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Personal mi-a fost adresata o solicitare din partea unor responsabili de la primaria din Balti de a ma implica in solutionarea preblemei, pe care inca nu au reusit sa o rezolve acolo si anume cea legata de depozitarea gunoiului menajer.





Poligonul unde sunt depozitate deseurile este gestionat de catre un agent economic din Balti. Astfel, primaria nu are acces direct la acest poligon. Municipiul se sufoca din cauza deseurilor neevacuate.





Exproprietarea terenului repectiv de la agentul economic ar fi una dintre solutii. Astfel, acest teren va fi transmis satului Tambula. Aceasta este ceea ce poate face Guvernul, iar PD, chiar daca nu se este in relatii bune cu Partidul Nostru, consideram ca in astfel de situatii politica trebuie lasata la o parte si sa-i ajutam in rezolvarea problemelor, indiferent de apartenenta politica.





Acum primaria din Balti, dupa ce o sa transmita terenul satului Tambula, au toate posibilitatile sa rezolve problema in data, iar daca nici atunci nu o vor putea rezolva, atunci vorba ceea: "плохому танцору всегда что то мешает."

Anul trecut, dupa o sedinta speciala, premierul Pavel Filip a trimis mai multe autospeciale si carabinieri pentru a strange gunoiul din Balti. Deseurile nu mai fusesera evacuate de cateva zile din cauza firmei care a anuntat ca nu mai presteaza astfel de servicii. A doua zi, intr-o inregistrare video postata facebook, Renato Usatii spunea ca isi doreste un referendum pentru a demonstra ca are sustinerea locuitorii din Balti. Iar Guvernul in frunte cu premierul, nu isi doreste decat sa-i denigreze imaginea.