Vlad Plahotniuc vorbeste in numele tarii in presa internationala. Noul lider PD ii transmite lui Donald Trump un mesaj: desi a ales un presedinte pro-rus, Moldova ramane orientata spre Vest - VIDEO

Dupa ce a vorbit in numele Partidului Democrat si a coalitiei de guvernare, mai nou Vlad Plahotniuc vorbeste in numele tarii in presa internationala. Intr-un editorial pentru o prestigioasa publicatie americana, noul lider PD ii transmite lui Donald Trump un mesaj: desi a ales un presedinte pro-rus, Moldova ramane orientata spre Vest. In acelasi timp, scrie Plahotniuc, tara noastra isi doreste relatii bune cu Rusia si ar avea de castigat de pe urma viziunii de colaborare a noului presedinte american.