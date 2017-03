Vladimir Putin ar putea avea o avere mai mare ca a lui Bill Gates, cel mai bogat om al Planetei. Ce extravagante isi permite presedintele Rusiei

Topul Forbes nu include, insa, liderii mondiali si dictatorii ale caror averi deriva din puterea pe care o au, relateaza MarketWatch.

International Business Times a declansat ultima serie de speculatii, readucand in atentie diferitele estimari despre averea lui Putin. Una dintre surse a spus ca este de numai 40 de miliarde de dolari, iar o alta o evalueaza la aproape 70 de miliarde de dolari, scrie News.ro

Un fost manager de fonduri din Rusia, Bill Browder, crede ca averea lui Putin se ridica la 200 de miliarde de dolari.

”Dupa 14 ani la putere in Rusia si cu banii castigati de tara si cei care nu au fost cheltuiti pentru scoli, drumuri si spitale si altele, toti banii se afla in proprietati, conturi bancare in Elvetia, actiuni si fonduri de hedging, administrati de Putin si apropiatii sai”, a spus Browder la CNN.

John Oliver a alimentat speculatiile in acest weekend la emisiunea ”Last Week Tonight” de la HBO, la care principalul subiect al discutiilor a fost Putin.

Oliver a mentionat estimari conform carora averea lui Putin ar fi de 85 de miliarde de dolari, care l-ar plasa pe Putin alaturi de Gates in topul milirdarilor.

O lista de extravagante enumerata de Oliver nu este posibila cu salariul lui Putin de 100.000 de dolari. De exemplu, informatii anterioare au sugerat ca Putin ar detine 58 de avioane si elicoptere si 20 de palate si resedinte rurale, inclusiv o proprietate de 1 miliard de dolari la Marea Neagra.