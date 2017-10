Vladimir Putin este astazi omagiat. Liderul de la Kremlin implineste 65 de ani

Anul trecut, liderul rus si-a sarbatorit ziua de nastere in familie, iar cu un an in urma, jucand hochei la Soci.

Vladimir Putin s-a nascut la 7 octombrie 1952 la Leningrad (in prezent Sankt-Petersburg). In prezent ocupa pentru a treia oara functia de presedinte al Federatiei Ruse. A devenit presedinte interimar al Rusiei la data de 31 decembrie 1999, dupa ce presedintele Boris Eltin isi daduse demisia, iar apoi a castigat alegerile prezidentiale din anul 2000. In 2004, el a fost reales pentru un al doilea mandat, care a durat pana in 7 mai 2008.

Din cauza limitei prevazute de Constituţie, Putin nu a mai putut candida pentru un al treilea mandat prezidenţial consecutiv in 2008, dar dupavictoria succesorului sprijinit de el, Dmitri Medvedev in alegerile prezidentiale, Putin a fost numit de acesta prim-ministru al Rusiei. Putin a ocupat aceasta functie in intervalul 8 mai 2008 – 4 martie 2012. In 2012 a devenit pentru alti 6 ani presedinte al Federatiei Ruse (in urma modificarii Constitutiei).