Voronin: "Noi, socialistii, am sustinut sistemul mixt, dar voi, democratii, sustineti referendumul. Aceasta e intelegerea dintre PD si PSRM, insa in planurile democratilor nu intrau alegeri anticipate sau un Ion Ceban la primarie"

Vladimir VORONIN, PRESEDINTE PCRM: "Noi nu am putut sa nu participam la referendum. Vreau sa atrag atentia dumneavoastra in ce mob a fost luata decizia de a trece referendumului. Nu se stie de ce luarea aceastei decizii a coincis cu votarea sistemului mixt, ceea ce aduce democratilor un avantaj deosebit. Aceasta nu poate fi o coincidenta. Aceasta este o intelegere intre democrati si socialisti ca ei sa se ofere ceva unul altuia. Sistemul mixt socialistii au sustinut, da voi sustineti referendumul.

Ceea ce priveste acest referendum, PD a avut planurile lor si in aceste planuri nu intrau alegerile anticipate sau venirea la putere a unui oarecare Ion Ceban. Ei, asta nu e treaba noastra, ii lasam sa se clarifice ei. Pe tot parcursul acestor 10 ani, PL a tinut controlul in tara, iar unii din PL chiar au detinut fnctii importante in stat. Prin santaj si corupere PD a obtinut putearea in stat fara obraznicii PL, care au fost aruncati din coalitie. Putem vorbi despre un atac asupra primariei si despre capturarea ei.

Iata cum arata combinatia cu multe miscari a democratilor pe care ei au reusit sa realizeze cu ajutorul socialististilor. Avand un singur consilier, PD administreaza orasul in intregime. In aceasta cauza pentru multi chisinauieni, referendumul si-a pierdut sensul. PD si PSRM activeaza intr-o legatura foarte stransa si asta i-a facut pe oameni sa nu se prezinte la sectiile de votare.

Socialistii au folosit campanie de revocare din functie a lui Dorin Chirtoaca exclusiv in scopul de a face autopiar inainte de alegerile parlamentare, renuntind la ideea de salvare a Chisinaului de mafia liberala. Socialistii au condamnat referendumul la infrangere si ramane sa tragem doar o singura concluzie ca ei au facut acest lucru constient.

Democratii au calificat acest referendum dept infrangere a tututror fortelor politice de stanga, este amuzant cand am auzit aceasta declaratie a democratilor. Asta pare absurd si ridicol. Noi comunistii nu ne bucuram de respectiva situatie, dar totusi data viitoare locuitorii capitalei ar trebui sa se gandeasca mai bine si mai responsabil pentru ce isi dau votul.

Cei care au indemnat alegatorii sa boicoteze acest referendum le-au asigurat democratilor capturarea capitalei. La acest referendum noi am procedat asa cum ne-a dictat constiinta."