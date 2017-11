Voronin il ia peste picior pe Ghimpu. Cum raspunde la intrebarea despre numirea Silviei Radu in functie de primar interimar al capitalei: "Duceti-va la Ghimpu, el e specialist pe municipiu"

Vladimir VORONIN, LIDER PSRM: "Asta duceti-va la Ghimpu, el e specialist pe municipiu. Nu am nicio parere, pentru ca noi nu participam la aceste lucruri. Acestea sunt problemele CMC si a celor care organizeaza aceste evenimente in CMC. In general, in Chisinau trebuie de schimbat foarte mult.

Care o sa fie succesul, o sa vedem, dar trebuie de schimbat foarte mult, radical de schimbat si daca tot s-a limitat numai la numirea unui sau altul viceprimar, nu o sa se schimbe nimic, acolo toate primaria trebuie de fugarit, asta asa mai simplu explicat. Acolo toti sunt implicati in ceva, in chestii de coruptie, de interese si asa mai departe."

Silvia Radu si-a inceput astazi dimineata activitatea ca primar interimar. Numirea ei a fost contestata de liberali si socialisti, care au acuzat-o ca ar fi omul lui Vlad Plahotniuc.