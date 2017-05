Agentia de transplant din Moldova a sarbatorit azi transplantul cu numarul 100. Un barbat care sufera de insuficienta renala a primit un rinichi - VIDEO

Ecaterina Cimpoies este prima persoana din Moldova care a suportat un transplant de ficat. A fost diagnosticata cu ciroza hepatica acum cativa ani, iar medicii nu-i dadeau nici o sansa. Atunci, fiul ei mai mic, Nicolae, a decis sa-i doneze mamei o parte din ficatul sau.





De atunci au trecut 4 ani, iar femeia a revenit la munca la gradinita din Hancesti, unde este educatoare. Spune ca traieste o viata noua si a inceput sa vada lucrurile altfel.





“Tara a mers la acest transplant de la 1990. “

O sansa noua la viata a primit si Gheorghe Tamai, care a suportat un transplant de rinichi chiar acum cateva zile. Spune ca problemele de sanatate au aparut in urma unei gripe. Pacientul a primit un rinichi de la un barbat de 62 de ani.

Igor CODREANU, DIRECTOR AGENTIA DE TRANSPLANT: “A ajuns in moarte cerebrala, in urma unui accident vascular. “

Acesta este pacientul cu numarul 100 care a beneficiat de un transplant. Barbatul a asteptat rinichiul timp de 1 an. A avut marele noroc ca donatorul sa fie compatibil cu el. Unii insa asteapta ani buni si in cele din urma se sting. Potrivit specialistilor, tara noastra sunt foarte putini donatori.

Adrian TANASE, SEF CLINICA UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL: “Cei mai multi donatori au fost de cadavru, prelevati prin moarte cerebrala. Sunt de 2 ori mai multi decat donatorii in viata."

In 2016 au fost realizate 9 transplanturi hepatice si douazeci si doua renale. In acest an, doar in primele 6 luni sunt deja 22. Autoritatile isi propun ca in anii urmatori sa poata face si transplanturi de inima.