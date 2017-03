Bataie intr-o sala de operatii. Doi medici de la spitalul raional din Orhei s-au luat la pumni, chiar in timpul unei interventii chirurgicale - VIDEO

S-a intamplat vineri, cand o pacienta tocmai se afla in sala de operatie. Femeia de 69 de ani a suportat o interventie la picior. Seful sectiei a intrat in sala si i-ar fi cerut chirurgului sa opreasca operatia. In acel moment, s-a iscat conflictul.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Am incercat sa vorbim cu seful sectiei insa nu era in birou, iar colegii ne-au spus ca acesta nu este la munca. Nici in sectie de chirurgie, unde s-a produs incidentul, nu ne-au permis sa intram.“

Potrivit directoarei spitalululi, seful sectiei nu ar fi fost de acord cu tehnicile folosite la operatie, din acest motiv i-a interzis chirurgului sa efectueze interventia. Celalalt insa a refuzat sa respecte indicatiile. Atunci, cearta s-ar fi transformat in bataie. Intr-un final, seful sectiei a plecat, iar medicul chirurg a continuat operatia.

Adminsitratia sustine ca in pofida celor intamplate, interventia a decurs cu succes, iar pacienta a fost externata. Totodata, Ministerul Sanatatii a declarat ca incidentul reprezinta o infractiune si ca cei vinoveti trebuie sa fie pedepsiti. Reprezentantii din sanatate mai spun ca medicii au incalcat codul deontologic si au dat dovada de neprofesionalism.