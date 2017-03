Jucariile muzicale ar putea strica auzul copiilor. Unele sunete ajung si la peste 100 de decibeli, cat decolarea unui avion

Spcialistii spun ca sunetul uneia din patru jucarii ajunge si la peste 100 de decibeli, adica aproape la fel de puternic ca zgomotul produs de un avion cand decoleaza.

Astfel de jucarii, spun specialistii, sunt mult prea zgomotoase pentru copii. Intr-un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea americana Johns Hopkins, acestia au comparat sunetul pe care il primesc micutii de la jucarii cu ceea ce simt oamenii in varsta atunci cand merg in club. Parintii insa vad un mod de evadare in aceste jucarii, care le atrag rapid atentia copiilor si ii linistesc.

Femeie: "Daca ii arati copilului o carte care scoate sunete si o masinuta care nu face niciun zgomot, atunci copilul va fi atras cu siguranta de obiectul "galagios", de cel care scoate sunete sau este foarte colorat."

Specialistii avertizeaza ca parintii ar trebui sa verifice jucariile inainte de a le cumpara. Important este sa poti modifica volumul sunetului la o intensitate mai mica. Nici jocurile video nu au scapat de critici, pentru ca de obicei tinerii dau volumul la maxim in casti.

Femeie: "Daca practica aceste jocuri prea des fara sa fie controlati, sunt predispusi in timp si la probleme de atentie si de organizare. Alegerea jucariilor "galagioase" ar trebui facuta in functie de intensitatea sunetului si ar trebui folosite numai in prezenta parintilor."

La fel de importanta este si distanta la care copiii tin jucariile, iar specialistii anunta ca varianta optima ar fi ca ursuletii sau papusile care canta sa fie asezate la o distanta egala sau mai mare cu lungimea bratului copilului. Un studiu realizat de Academia de audiologie din America arata ca unul din opt copii prezinta probleme de auz.