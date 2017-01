Nu suportati nici frigul, nici calduraa Analizele urgente pe care trebuie sa le faceti

Pe toata perioada de crestere, hormonii sunt principalii pioni. De aceea, pana la varsta majoratului, un copil ar trebui vazut anual de specialistul endocrinolog. Chiar daca nu are nicio problema, creste normal in inaltime si are o greutate normala adica.

In copilarie constipatia, dificultatile de adaptare la frig sau caldura, dar si problemele de comportament pot fi legate de aceasta glanda tiroida.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: "Pare obosit, astenic sau dimpotriva un copilul care devine foarte agitat, nervos - aici e o problema de hipertiroidie - de obicei atunci isi compleaza tabloul pentru care un copil trebuie sa vina la endocrinolog."

La maturitate, femeile au un risc mai mare de a dezvolta boli ale tiroidei. In ultima perioada, medicii au constat cresteri ale cazurilor de tiroidita auto-imuna. Sa intelegem afectiunea.

Sistemul imuntar lupta impotriva glandei si, pana la urma, ii distruge functia. Asa apare hipo-tiroidia. Lipsa hormonilor insa poate fi perfect compensata de medicamente. Dar boala auto-imuna nu se vindeca. Afecteaza in mod direct fertilitatea.

Dorina Codreanu, medic primar ginecolog: "Practic celulele ovariene seamana cu celulele tiroidiene si acest anticorpi, care sunt indreptati impotriva tiroidei, pot in timp sa afecte rezerva ovariana si sa duca la infertilitate."

Din acest motiv, precaut ar fi sa aveti copii la o varsta cat mai tinara. Mai mult, in cazul oricarei femei sanatoase, tiroida trebuie investigata, oricum. Inainte de sarcina, dar si imediat dupa.

In privinta tiroidelor cu noduli - cei mai multi sunt benigni, deci nu vorbim despre cancer. Dar trebuie sa fie supravegheati ecografic la intervalele recomandate de medic. Nu este o procedura riscanta sau dureroasa, dar este extrem de utila. Orice nodul de peste 1 cm, cu caracteristici suspecte se punctioneaza. Din nou, nici aceasta metoda nu prezinta riscuri.

Dr. Isabela Maria Botea, medic specialist radiolog: "Tot timpul vizualizam unde e acul si acul se duce doar la nivel nodului suspect, odata facuta punctia se extrag de la nivelul nodulului celule, prin aspiratie."

Datele triste arata, in ultimii zece ani, numarul cazurilor de cancer la nivelul tiroidei s-a dublat. Vestea buna este ca, in Romania, cel mai frecvent vorbim despre un cancer papilar cu o evolutie lenta. Sunt, asadar, sanse ca prezenta in organism sa fie descoperita in stadii incipiente.