O treime din populatia globului este supraponderala. Ce a mai scos la lumina un studiu care a durat 35 de ani

Cercetarea a fost realizata in perioada 1980-2015, in 195 de tari.

In cazul a 73 dintre acestea, numarul persoanelor obeze s-a dublat in intervalul cercetarii. Cea mai rapida crestere a cazurilor de obezitate s-a inregistrat in randul copiilor, fapt care i-a ingrijorat pe cercetatori.

A crescut alarmant si numarul persoanelor considerate supraponderale. In 2015, erau 2,2 miliarde la nivel mondial.