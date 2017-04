Peste 40 de mii de moldoveni au depresie, iar 10 la suta dintre acestia sunt copii. Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, locuitorii capitalei au invatat cum sa scape de depresie - VIDEO

“Tensiunea este buna...nu fac sport, asa sunt eu. Ma simt bine. “

In scurt timp, in preajma corturilor instalate in Gradina Publica Stefan cel Mare s-au facut cozi. Zeci de oameni au decis sa-si masoare glicemia si tensiunea.

“Tensiunea este joasa..”

"Oamenii care suferă de depresie, deseori au tensiunea arterială ridicată. Este necesar să se adreseze unui specialist. Dacă tensiunea arterială este joasă, atunci este recomandat modul activ de viaţă, alimentaţia sănătoasă şi sportul."

Si-a masurat tensiunea arteriala si consilierul Ion Ceban, care a venit impreuna cu familia.

Ion CEBAN, CONSILIER PRESEDINTE: “Aveţi o tensiune ideală 125 pe 85.“

Ion Ceban spune ca nu a avut niciodata depresie si ca, de fapt, moldovenii nu au motive sa fie pesimisti. Unii oameni spun insa nu prea au motive sa fie optimisti.

"Societatea atât de mult a sărăcit, încât nu vede viitor. Nu avem nici bani, nici odihnă. Din aceste motive este şi depresie."

"Alimentaţie rea. Trăim într-o ţară unde sunt multe vitamine, dar cine poate să-şi permită chiar şi acele legume şi fructe."

Oamenii au putut sa-si masoara glicemia.

“Daca suntem depresivi, se mareste zaharul in sange. “

Si alimentatia sanatoasa poate ajuta oamenii sa scape de depresie, spun speialistii. Un bucatar profesionist a pregatit pentru trecatori o salata speciala. Multi dintre cei care au gustat salata, nu au inteles ce ingrediente au fost folosite.

Si daca la alte corturi era imbulzeala, putini au venit sa discute cu psihologul. Specialistii spun ca, de regula, moldovenii isi ascund problemele si nu accepta sa vorbeasca despre ele cu un profesionist.

Totusi, pentru cei care nu au indraznit sa vorbeasca cu un psiholog au fost pregatite teste, care ar arata daca persoana are depresie. Totodata, specialistii atentioneaza ca urmarile depresiei ar putea fi grave.

Numarul moldovenilor care au depresie creste in fiecare an, spun ultimele date. In tara noastra, 40 de mii de oameni sufera de aceasta boala. 4 mii dintre care sunt copii de pana la 12 ani. Evenimentul de astazi a avut loc cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, care in acest an are genericul: Depresia: Hai sa vorbim!