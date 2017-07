Reforme, care deocamdata raman doar pe hartie. Desi autoritatile promiteau ca unitati de primire urgenta vor aparea in toata tara, acum spun ca proiectul va fi realizat in 2018 - VIDEO

Oleg CRECIUN, VICEMINISTRUL SANATATII: “Sunt deja in spitale, dar adevarul este ca a fost proiect pilot. A dovedit ca avem un gol intre spital si pre-spital."

Desi primele promisiuni au fost facute inca in martie, unitati de primiri urgente exista in 11 spitale, potrivit autoritatilor. Cateva nici nu sunt inca functionale. La Institutul de Medicina Urgenta, de exemplu, unde un asemenea departament ar trebui sa apara in primul rand, nici nu au inceput lucrarile.

In timp ce specialistii spun ca pentru o unitate moderna este nevoie de o reparatie capitala si de zeci de aparate de ultima generatie, responsabilii din sanatate sustin ca sectia se va deschide deja in 2018.

Venit sa vorbeasca despre experienta Romaniei la acest capitol, secretarul de stat, Raed Arafat a spus ca Unitatile de Primiri Urgente nu vor fi atat de eficiente daca exista goluri in medicina primara.

Totodata, potrivit ministerului sanatatii, in Moldova va fi implementat un sistem de telemedicina pentru situatii de urgenta, initiat de NATO. In cadrul proiectului, autoritatile romane ne-au oferit oferit un aparat medical de ultima generatie.

Oleg CRECIUN, VICEMINISTRUL SANATATII: “De la distanta, medicii vor putea transmite in ce stare se afla pacientul, iar specialistii din capitala vor pune diagnoza. Primul va fi dus la Cahul, intrucat pana acum este cea mai mare distanta."

Acest dispozitiv este necesar mai ales in stituatiile de urgenta si in timpul unor calamitati naturale.