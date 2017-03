Riscurile la care sunt expusi copiii din cauza pozitiei gresite pe care o au cand folosesc telefoane sau tablete

Altfel spus, in dezvoltarea corecta a coloanei vertebrale, spun medicii, care se confrunta cu un fenomen ingrijorator.

Tot mai multi copii de 3, 4 sau 5 ani, ajung la clinici de recuperare, cu astfel de probleme. Varsta la care apar afectiuni grave ale coloanei a scazut dramatic.

Deprinderile gresite in ceea ce priveste pozitia in fata televizorului sau a telefoanelor mobile pot crea probleme la care unii parinti nici nu se gandesc. O fetita se relaxeaza in fata unui telefon. Pozitia este insa total gresita, spun specialistii.

Kinetoterapeut: "Aplecarea spatelui inspre anterior solicita foarte mult coloana vertebrala. In momentul in care se folosesc astfel de tehnologii, trebuie sa tinem cont de faptul ca spatele trebuie sa fie drept."

Si asta pentru ca in momentul in care capul e foarte aplecat spre dispozitiv, apare o solicitare suplimentara asupra musculaturii din zona cervicala, care se transmite apoi spre toata coloana.

In pozitia corecta, umerii trebuie trasi inspre posterior, unghiul dintre coloana si planul orizonal trebuie sa fie de 90 de grade, iar privirea orientata de asa maniera incat inclinarea coloanei cervicale sa nu depaseasca 30 de grade.

Potrivit unui studiu facut de specialistii de la centrul de recuperare din Campia Turzii rezultatele sunt mai mult decat alarmante: in doar 3 ani, numarul copiilor cu diferite afectiuni ale coloanei vertebrale a crescut de 5 ori.

Anca Moldvai Sebastian, fiziokinetoterapeut: "Daca, de exemplu, un copil incepe sa folosesca excesiv telefonul sau tableta ajunge la scoala, preia ghiozdanul, e suprasolicitat prin greutate, apoi sta la masa incorect, pozitie dobandita deja de la statul la tableta, toate vor duce in final la diagnostic de cifoza sau scolioza."

Maria Campean, bunica: "Eu am observat la 1 an si 3 luni cand voia sa mearga, dar doar cu manuta pe perete sau pe mobila. Avem un an de zile cand venim aici si face gimnastica." Cristina Pana, fizioterapeut: "Adoptand tot felul de pozitii vicioase se dezvolta patologiile vertebrale cum este scolioza. Statul in banca intr-o parte, tinutul telefonului intr-o anumita mana, caratul jucariilor intr-o mana preferential".

Dispozitivele electonice trebuie sa fie puse simetric, la o distanta de cel putin 30 de centimetri de ochi.