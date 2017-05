Selfitis, boala de care ar suferi cei care isi fac zilnic selfie-uri. Explicatia psihologilor: "Nevoia de confirmare"

Potrivit unui studiu, cei care nu se pot abtine sa nu isi faca fotografii, pot suferi de depresie ori au probleme cu increderea in sine. Specialistii spun ca aceasta boala, aparent inofensiva, devine cronica daca postam mai mult de 6 selfie-uri zilnic si poate sa ne conduca la izolare si probleme de adaptare in colectiv, daca nu o tratam la psiholog.

Astfel de poze sunt postate zilnic pe retelele de socializare. Deseori aflam fara sa vrem, ce mananca sau ce beau prietenii nostri, cu ce masini circula, cati bani au, unde fac sport sau in ce locuri calatoresc. Insa dincolo de aceste fotografii, psihologii vad altceva, mai ales la cei care le ofera celorlati zilnic informatii despre ei. Acestia ar suferi de "selfitis", potrivit unui studiu publicat intr-o revista online - International Journal of Science and Research – si scris de o profesoara de la un colegiu de asistente din India. Expertii spun ca selfitis-ul ar fi de fapt o tulburare de comportament care apare in randul persoanelor tinere, care nu se pot abtine sa nu isi faca fotografii si sa le publice pe internet.

Potrivit studiului, exista trei stadii ale acestei tulburari, care depind de numarul de selfiuri postate zilnic: selfitis marginal- te fotografiezi de cel putin 3 ori pe zi, dar nu postezi imaginile, selfitis acut - te fotografiezi cel putin de trei ori si postezi fiecare fotografie, selfitis cronic- postezi mai mult de 6 selfi-uri zilnic pe internet

Psihologii explica aceasta tendinta si spun ca ar putea fi vorba despre o problema de sine si o nevoie de a compensa in fata celorlati lipsurile.

Emil Gatej, psiholog roman: "Imaginea de sine nu este in concordanta cu ce isi doreste individul. daca ma fotografiez des inseamna ca am nevoie de confirmare, inseamna ca relatiile in care sunt implicat nu ma implinesc si am nevoie de o pseudo imagine pe care o construiesc. Va fi o persoana care se va fotografia in masina pentru a arata ca el merge zilnic cu masina, lucru care il implineste ca statut social, va face poza aratand ca mananca o mancare sofisticata, sanatoasa, in ciuda faptului ca acasa poate sa manance, de exemplu ciocolata in exces."

Cei care isi fac selfir-uri des, recunosc ca nu s-au gandit niciodata ca ar avea o problema. "Imi fac selfie zilnic, acasa , in metrou, pe strada. vreau sa ma vad in primul rand pe mine. eu nu cred ca am o problema. Da, ma iubesc foarte mult", recunoaste un tanar.

La polul opus, ii regasim pe cei care se fotografiaza mai rar si au o justificare clara: "Fac selfie doar cand calatoresc, pentru amintiri. Este mai usor asa, decat sa deranjez oamenii tot timpul si sa ii rog sa imi faca o poza."

Poate parea hilar, insa selfitis-ul ar trebui tratat la psiholog. In Marea Britanie, de exemplu, in fiecare an, cel putin 100 de oameni merg la sedinte de psihoterapie, pentru a se trata de aceasta boala.