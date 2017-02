Socialistii au cerut demisia Ruxandei Glavan in fata ministerului sanatatii, unde au protestat fata de scumpirea serviciilor medicale - VIDEO

Adunati in fata ministerului sanatatii, simpatizantii socialistilor si-au exprimat indignarea fata de noile tarife din sanatate.

”Să nu dea Domnul să te îmbolnăveşti fără poliţă de asigurare, pentru că serviciile de reanimare costă 1000 de lei.”

Desi constienti ca nu o vor obtine. socialistii cer demisia ministrului Glavan.

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: ”Ne dam seama ca apartine partidului odios- partidului democrat La noi in partid sunt multe persoane competente."

“Сât se poate? Să iasă Ruxanda Glavan şi să explice!”

Ruxanda Glavan nu a iesit in fata protestatarilor, insa ministerul sanatatii a emis un comunicat in care mentioneaza ca 86 la suta dintre moldoveni au polita de asigurare si, prin urmare, nu vor fi afectati de scumpiri.

In plus, majorarile de pret ar fi necesare pentru ca institutiile medicale sa poate supravietui. Desi sunt impotriva modificarilor, deputatii socialisti nu au putut veni cu o alta solutie.

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: ”Despre aceasta decizie am aflat acum doua trei zile in urma a fost elaborata in secret si am luat ca marti sa inaitam motiunea simpla impotriva ministrului.Noi propunem mai profesionista de colectarea a fondurilor de colecatre a fondurilor in urma asigurarii in medicina”.

Serviciile medicale s-au scumpit recente de 2, 3 sau chiar cinci ori. Pacientii sunt indemnati sa-si cumpere polita medicala, care pana la 31 martie poate fi procurata cu o reducere de pana la 75 la suta.