Tot mai multi parinti nu mai accepta sa-si vaccineze copiii, pentru ca se tem ca ar putea aparea reactii adverse, arata ultimele date - VIDEO

Tot mai putini moldoveni isi vaccineaza copiii, spun ultimele date, fapt care ii ingrijoreaza pe responsabilii din sanatate.

Nicolae FURTUNA, VICEDIRECTOR CNSP "Avem o problema in municipiu Chisinau si Balti."

Alicia Valcov este mama a 2 copii si i-a vaccinat pe ambii. Totusi, spune ca intial au existat dubii privitor la imunizare, din mai multe motive.

Potrivit medicilor, desi vaccinarea este obligatorie, multi parinti refuza sa-si imunizeze copiii, pentru ca le este frica. Ei se tem de consecinte grave si ca vaccinurile nu ar fi eficiente. Aceasta femeie, de exemplu, sustine ca la inceput a ezitat, insa intr-un final si-a vaccinat fetita, dar la un centru privat.

"Pentru ca am inteles ca la policlinici sunt de proasta calitate…"

Copiii care nu sunt vaccinati nu sunt primiti la gradinita si la scoala. Responsabilii din sanatate atentioneaza ca persoanele nevaccinate sunt expuse riscului de imbolnavire cu diverse boli, unele dintre ele pot duce la deces. In Romania, de exemplu, in ultimele luni 21 de copii, care nu au fost vaccinati, au murit, din cauza rujeolei. Si Ucraina se confrunta cu o problema a imunizarii. Mai putin de jumatate din numarul total al populatiei nu se vaccineaza. In tara noastra, 90 la suta din moldoveni accepta sistemul de imunizari. Totusi, acest indice este sub cel propus de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Nune MANGASARYAN, REPREZENTANT UNICEF IN RM "Cel mai des părinţii nu realizează ce consecinţe ar putea avea nevaccinarea copiilor. Ei regretă apoi, dar este prea târziu."





Anul trecut, Ministerul Sanatatii a aprobat cel de-al 5-lea program national de imunizari. Documentul prevede vaccinarea gratuita a oamenilor contra a 12 boli, cum ar fi tuberculoza, difteria, hepatita, rujeola sau pneuomie.

Totodata, autoritatile sustin ca sunt procurate doar vaccinuri verificate de Organizatia Mondiala a Sanatatii. La nivel global, aproape 3 milioane de persoane sunt prevenite de deces, in fiecare an.







In 2012, 9 copii s-au infecatat de rujeola, infectia a fost adusa din Romania.