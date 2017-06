1000 de like-uri sau ii dau drumul! Ce a urmat dupa ce un tata si-a tinut copilul atarnat de tricou de la etajul al 15-lea

Tatal a postat pe reteaua de socializare o fotografie in care tinea copilul de tricou, atarnat in afara unei ferestre al unui apartament situat la etajul al 15-lea, in capitala Algiers. Mesajul care insotea imaginea: "1000 de like-uri sau ii dau drumul!"

Imediat a urmat un val de revolta online, utilizatorii cerand arestarea barbatului pentru abuz asupra copilului, potrivit BBC.

Tatal a fost arestat duminica sub acuzatia de punere in pericol a vietii copilului si a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare.