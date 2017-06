120 de romani acuzati ca-si puneau copiii sa fure la Paris. Cei mici, obligati sa adune 5.000 de euro pe zi ca sa nu fie batuti

Faptele au avut loc atat in Romania, cat si la Paris. Cei mici, erau obligati sa stranga chiar si 5.000 de euro pe zi ca sa nu fie batuti. Fara sa le pese de suferinta lor, adultii au strans averi, si-au construit vile si si-au cumparat masini scumpe.

Potrivit autoritatilor din Iasi, peste 70 de copii care au intre 10 si 13 ani au fost invatati chiar de mamele lor cum sa fure si sa isi stearga apoi urmele. Dupa ce erau bine antrenati, erau dusi in Paris, unde stateau in taberele tiganesti. De acolo, porneau zilnic in punctele importante ale orasului ca sa faca bani dupa cum au fost instruiti. Tintele principale erau turistii, care ramaneau repede fara portofele, telefoane sau alte bunuri de valoare.

Parintii erau cei care organizau toata operatiunea si le dadeau indicatii copiilor cand si cum sa cerseasca si sa fure, dar si care sunt locurile potrivite, in care sa actioneze. Copiii aveau o suma zilnica cu care erau obligati sa se intoarca acasa, altfel erau batuti.

Obligati sa fie hoti pe strada, in marile magazine sau in mijloacele de transport in comun, minorii intretineau stilul de viata parazitar al parintilor, sustin anchetatorii. Toate lucrurile furate erau ascunse in locurile indicate de adulti, pentru a putea fi apoi recuperate. Luati pe sus de mascati, responsabilii au ridicat nepasatori din umeri.

Sotul femeii retinute: "Vrem sa stim de ce ne ia, ce se intampla aici... Nu ne-a spus nimic. Vrem sa stim si noi detalii, ce are cu noi, de ce a intrat. Pur si simplu a intrat si a zis "sunteti arestati" si ii duce la politie."

Politistii romani si francezi lucreaza de anul trecut la dosar. Nu este insa singurul caz de acest fel. Jurnalistii de la Parisvorbesc de ani de zile despre traficantii romani de minori. Mamele audiate de francezi au confirmat ca ele au furat, insa nu au recunoscut ca si-au pus si copiii sa faca la fel.

"Hotii puteau aduce unui clan de familie pana la 5.000 de euro pe zi. Acestia se laudau cu poze pe retelele de socializare si investeau in proprietati imobiliare in Romania", spune un jurnalist francez.

Pe langa vilele construite, suspectii si-au cumparat si masini scumpe. La audierile de la noi asista si ofiterii francezi.