25 de copii din Rusia au ramas captivi intr-o tabara, dupa ce un urs a devenit agresiv. Gestul iresponsabil al angajatilor - FOTO

Se pare ca supraveghetorii ar fi hranit regulat animalul salbatic, insa la un moment dat ursul s-a apropiat de tabara unde copiii isi petreceau vacanta si a devenit agresiv atunci cand masa intarzia sa apara, noteaza The Siberian Times.

Ingrijorarea adultilor a sporit in momentul in care ursul a atacat rucsacul unui copil si s-a urcat pe fatada de lemn a campusului, privindu-i pe micuti in timp ce acestia dormeau.

Reprezentantii Wildlife sustin ca personalul taberei se face responsabil de incident, intrucat au obisnuit ursul cu mancare inca de cand era pui. "Il mituiesc cu mancare, temandu-se ca altfel va ataca pe cineva", sustin activistii.

"A venit un pui de urs, iar turistii i-au aruncat niste paine. Mai tarziu au pus un castron in care au inceput sa-i lase mancare, precum resturi, paine, lapte sau mezeluri. Era un fel de animal de companie", sustine unul dintre martori.

Indiferent de meniu, ursul, spun martorii, prefera laptele. "Atunci cand i se punea laptele in castron, ursul venea imediat", adauga acelasi martor.

In prezent, oficialii planuiesc sa tranchilizeze animalul, acum in varsta de 2 ani, si sa-l mute intr-o zona din taiga, nepopulata de om.

"Sunt foarte multe urme de ursi in tabara, inclusiv urme de gheare la ferestre. Personalului nostru i s-a explicat ca hranirea unui animal salbatic este un gest iresponsabil", a declarat Yulia Bredikhina, Purtatoarea de Cuvant a Comisiei de Stat pentru Protectia Mediului.

In tot acest timp, specialistul Wildlife, Vladimir Zvantsev, si exprimat ingrijorarea fata de modul in care animalul va fi plasat in salbaticie: "Mai intai de toate, trebuie sa estimam greutatea ursului numai uitandu-ne la el, deoarece cantitatea de medicament administrata ursului este calculata pe baza greutatii sale. In al doilea rand, injectarea animalului trebuie facuta cu o seringa speciala, totul facandu-se de la o distanta foarte scurta. Una este sa tranchilizezi un animal intr-un spatiu mic, precum gradinile zoologice, si una este intr-un spatiu liber unde este mult mai greu. Daca se va trage de la o distanta de 15-20 de metri, ursul nu va adormi imediat, ci va deveni agresiv".

Cat despre gestul facut de angajatii tabereide elevi, specialistul vine cu explicatii. "Animalele salbatice nu ar trebui hranite. Ursi mai mici de varsta de 2 ani reprezinta cel mai mare pericol in acest sens. Ursii mai in varsta se tem de oameni. Acest pui inca mai are o sansa traiasca in salbaticie, insa oamenii trebuie sa inceteze sa-l mai hraneasca si ar fi bine sa-si aduca un caine de vanatoare", sustine specialistul Wildlife.