Un turist britanic a apelat la serviciile unei prostituate si apoi s-a aruncat de la balconul hotelului unde era cazat, in Thailanda. Secretul pe care il ascundea femeia - FOTO

Barbatul, in varsta de aproximativ 40 de ani, a suferit o leziune la cap. El s-a aruncat de la balcon, vineri, si se pare ca este in afara oricarui pericol, relateaza The Sun

Naked Brit plunges from hotel balcony following boozy session with 'ladyboy' hooker' in Thailand https://t.co/nvaRZDLApl pic.twitter.com/yrbt3sqyee

— Daily Mirror (@DailyMirror) June 3, 2017

Britanicul si-a petrecut timpul in compania escortei Sittinpong Maneekat, care era, de fapt, un transsexual in varsta de 35 de ani.

Horror vid emerges of naked Brit who 'romped with ladyboy then plunged from balcony’ https://t.co/b0tWoASLD1 pic.twitter.com/fHkx54NfQa

— Daily Star (@Daily_Star) June 3, 2017

In jurul orei 5, barbatul a plonjat in gol, dezbracat, si a fost gasit ranit. Martorii i-au acoperit trupul cu un prosop, ca mai apoi sa-i ofere o pereche de pantaloni scurti.

El a fost transportat de urgenta la spitalul din Pattaya, unde se recupereaza. Politistii nu stiu motivul din cauza caruia a recurs la acest gest.

Seful politiei a declarat: “Nu am putut sa ii verificam pasaportul fiindca se afla intr-un seif, de aceea nu stim numele sau real. Prostituata a spus ca era britanic. A mai adaugat ca se distrau impreuna si nu stie cum acesta a cazut. Ea era in camera, cand barbatul se afla pe balcon.”

O ancheta este in derulare.