A cheltuit 5000 de lire sterline ca sa isi opereze nasul, dar a fost desfigurata de o colega de scoala. Cum arata tanara acum

Holly Ellis, in varsta de 23 de ani, a spus ca o fosta colega de scoala stia ca aceasta si-a operat recent nasul, iar cu toate acestea a batut-o cu salbaticie. Holly a ramas desfigurata dupa atacul care a avut loc intr-un club de noapte din Newcastle. Din cauza loviturilor primile, i s-a invinetit fata, iar nasul i s-a umflat, relateaza Daily Mail

Cu doar o luna inaintea atacului, victima trecuse printr-o interventie chirugicala, rinoplastie, in Londra, dupa ce a asteptat ani la randul sa isi ajusteze nasul. Holly sustine ca suspecta, pe care nu o mai vazuse de 12 ani, stia de operatia de remodelare a nasului si a ales sa o atace.

Ea a relatat cum a avut loc teribilul incident: “Ma aflam in toaleta clubului alaturi de prietenele mele. A intrat peste mine si a inceput sa ma loveasca in fata. Am incercat sa ma apar. Din cauza faptului ca ma operasem recent, m-am asezat pe jos. Stia ca niciodata nu mi-a placut cum arata nasul meu. Stia asta si probabil si-a dat seama ca vechea mea infatisare disparuse”.

Holly a fost transportata la spital, fiind plina de sange, unde a aflat ca nasul i-a fost fracturat in mai multe locuri, ea temandu-se ca va fi nevoita sa se opereze din nou.

O ancheta este in curs.