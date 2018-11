A facut 28 de ani de puscarie pentru ca a sunat intr-un moment nepotrivit

Rafael Caro Quintero este unul dintre cei mai cunoscuti traficanti de droguri din istorie. Acesta a facut 28 de ani de puscarie, dupa ce a fost la mijlocul anilor '80 unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata.

Mexicanul a fost unul dintre fondatorii primului cartel de traficanti de droguri, locat in Guadalajara, cei care aveau monopol pe traficul de marijuana in USA in acea perioada, iar mai apoi au intrat in afaceri cu columbienii si au deschis piata de cocaina in USA.

Poreclit Rafa, Quintero a ajuns la puscarie pentru obsesia sa pentru o femeie, Sara Cosío Vidaurri Martínez, fiica nimeni altuia decat fostul ministru de interne din Mexic. Cei doi au avut o relatie extrem de exploziva, desi familia femeii era impotriva lor.

Rafael a ajuns la inchisoare dupa ce a sunat-o pe Sara pe telefonul de acasa in timp ce se ascundea in afara tarii, fiind astfel gasit de politie si arestat. De atunci, Quintero a stat in inchisoare pana in 2013, cand a fost eliberat, insa intre timp este cautat iar de americani, care ofera 20 de milioane pentru capturarea sa.