A iesit din mormant dupa ce a stat ingropat 24 de ore intr-un sicriu de lemn. Imaginile urmarite live pe Youtube - VIDEO

"Sunt bine!", le-a spus tanarul de 30 de ani sustinatorilor sai, care au dat la o parte pamantul ce acoperea sicriul, cu ajutorul lopetilor, o munca ingreunata de zapada si de frigul patrunzator, relateaza Agerpres.

Imediat dupa ce a iesit, Gabar a marturisit ca in afara de o mica durere de cap se simte bine, dar a recunoscut ca dupa 12 ore de stat ingropat a inceput sa se resimta in plan psihic. Dupa ce a fost primit cu urale si a fost imbratisat de mama lui, care l-a asteptat la marginea gropii de un metru adancime, Gabor a baut un pahar de coniac pentru reusita sa.

El a insistat ca fapta lui nu poate fi comparata cu nimic din ceea ce a facut anterior si ca nu trebuie repetata de nimeni, indiferent de pregatire. Tanarul a explicat ca sistemul prin care a respirat in timpul noptii a functionat perfect, dar ca i-a fost foarte frig in cosciugul prevazut cu sistem de aerare si captusit cu metal.

Bloggerul care si-a testat limitele fizice si psihice si-a facut aparitia din sicriu, imbracat intr-un hanorac cu gluga si cu un telefon mobil in mana. In timpul transmisiei in direct a celor 24 de ore petrecute in pamant, care au putut fi urmarite doar de cei cu varste de peste 18 ani, el a discutat in orice moment cu userii si nu a dat semne de sufocare sau nervozitate.

Constient de pericolul la care s-a expus, Gabar si-a asumat in totalitate responsabilitatea faptelor sale. In timpul celor 24 de ore de sta sub pamant el a comunicat cu alti bloggeri si a conversat cu ziaristi, medici si psihologi. Gabar a sapat el insusi groapa si a confectionat cu ajutorul prietenilor sicriul din scanduri de lemn pe care le-a cumparat de la un magazin de mobila.

"Sicriele obisnuite nu-mi erau de folos, avand in vedere ca nu sunt fabricate pentru a respira in interior", a explicat Gabar, care si-a confectionat un sicriu pe masura, de 2 m lungime si 60 de cm latime.