Un tanar din Marea Britanie, condamnat la inchisoare pe viata. A petrecut o noapte cu iubita rivalului sau, dupa care a decis sa-l omoare: „Ai încurcat-o” - FOTO

Ashley King şi Garreth Atkinson erau rivali de o lungă perioadă de timp, disputa dintre ei pornind de la două femei. În luna mai, acesta a mers la locuinţa lui Jade Walker-Saunder şi l-a înjunghiat pe rivalul său chiar în pragul uşii, informează The Sun.

„Cei doi erau angajaţi într-o dispută verbală pe reţelele de socializare. Cearta dintre cei doi pornise nu numai de la Jaude Walker-Saunders, dar şi de la o altă femeie, Shaunie Haig”, a precizat anchetatorul Simon Kealey în instanţă.

De exemplu, cu o lună înainte de crimă, King venise la uşa lui Atkinson să îi spună că „o să-i vină de hac”, potrivit unei prietene a victimei. Ea a mai precizat că bărbatul, care este şi boxer, se lăuda că o să-şi ucidă inamicul.

„Ai încurcat-o. Poate într-un an, poate în 20”, îi scrisese acesta într-un mesaj.

În noaptea de dinainte de crimă, Ashley King a întreţinut relaţii sexuale cu iubita victimei. La scurt timp, Gareth Atkinson a ajuns la iubita sa acasă, suspectând că aceasta l-a înşelat. Patru ore, vecinii au văzut-o pe Jade Walker-Saunders plângând pe hol, după ce l-a dat afară din casă pe Gareth Atkinson, în urma unei dispute. Imediat, femeia l-a sunat pe King „isterică”, spunându-i că Atkinson ar fi agresat-o şi i-ar fi spart telefonul. Acesta a venit la ea, timp în care victima plecase. Când s-a reîntors, spre miezul nopţii, bărbatul de 29 de ani şi-a ucis rivalul, scrie Daily Mail.

„E clar că tu şi Atkinson nu vă plăceaţi. Din mesajele de pe reţelele de socializare văd că disputa dura de mult timp. Sunt sigur că Atkinson s-a temut pentru viaţa lui. Ai aşteptat să-l ucizi cu o armă improvizată”, i-a spus judecătorul, atunci când a anunţat sentinţa.

„Ieşi de aici, t***ă. O să-l omor”, i-a strigat criminalul femeii, cu câteva minute înainte de crimă, au povestit vecinii.

24 de ore mai târziu, acesta a fost arestat. El încercase să se sinucidă, ingerând mai multe pastile.

„Ştiam că o să ajung pentru o perioadă lungă după gratii, pentru ceva ce n-am făcut. Adică am făcut-o, dar a fost autoapărare şi am ştiut că n-or să mă creadă”, a spus acesta la proces.

Deşi a declarat că nu e vinovat de crimă, instanţa l-a condamnat la închisoare pe viaţă, în cursul săptămânii.

„Pe 9 mai, din cauza acţiunilor unui individ, viaţa familiei noastre s-a schimbat dramatic. Pierderea noastră este incomparabilă şi n-o simţim doar noi, ci şi prietenii şi colegii lui Gaz. Respectăm deciziile instanţei şi vrem să le mulţumim celor care au făcut dreptate în acest caz. L-am pierdut pe Gaz pentru totdeauna şi nu trece o zi fără să ne fie dor de el”, a declarat familia victimei într-un comunicat.

La rândul său, inspectorul-şef al Poliţiei din West Yorkshire, a declarat: „King a încercat să fugă e poliţie şi să nu-şi asume responsabilitatea pentru ce a făcut. A fost urmărit de poliţie zile după incident şi reţinut.Violenţa de care a dat dovadă e şocantă: atât din punct de vedere verbal, cât şi prin acţiunile sale, care i-au provocat răni fatale lui Gareth.”