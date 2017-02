A primit o masina noua de Valentine's Day, iar dupa 2 zile a facut prapad pe sosea. Accidentul produs de o rusoaica

Conform Siberian Times, femeia vorbea la telefon cand a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in multime. Pietonii au fost azvarliti cativa metri mai incolo.

Accidentul ingrozitor a fost surprins de camera de bord, iar in imagini se vede cum femeia intra in plin in pietonii care traversau strada legal si ii izbeste.

Sapte persoane au fost ranite, iar doua persoane au ramas in spital, insa nu a murit nimeni. Ranitii au suferit fracturi de coloana si contuzii.

Politia investigheaza cazul si este neclar cum a reusit soferita sa produca un astfel de accident. Aceasta primise de doua zile o masina noua, o Toyota Camry. VIDEO-UL poate fi vazut aici