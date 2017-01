Accident aviatic la o demonstratie de Ziua Copiilor, in Thailanda. VIDEO: Momentul prabusirii avionului a fost filmat

Numeroase familii au venit sa asiste la aceasta demonstratie aeriana organizata in sudul tarii, la Hat Yai, cu ocazia celebrarii anuale a Zilei Copiilor.

Dintr-un motiv inca necunoscut, avionul, un JAS 39 Gripen de fabricatie suedeza, s-a indreptat brusc spre sol, zdrobindu-se langa pista. Flacarile au cuprins carcasa avionului, provocand un nor de fum.

"Pilotul a murit in accident" si o ancheta a fost declansata pentru a afla cauzele accidentului, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii thailandez, generalul Kongcheep Tantravanich. Nimeni dintre spectatorii prezenti nu a fost ranit, accidentul producandu-se departe de zona care le era rezervata.

Cu ocazia Zilei Copiilor, bazele militare din Thailanda se deschid pentru vizite si demonstratii.