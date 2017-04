Din ele se vede cum micutul se apropie de masina, iar in scurt timp vehiculul porneste, copilul ajungand sub rotile acestuia. Soferul a oprit, a luat baiatul in brate si l-a dus la spital. Micutul s-a ales, ca prin minune, doar cu cateva rani si o sperietura serioasa. Presa scrie ca soferul nuu a fost atent la drum intrucat vorbea le telefon.