Accident surprins de o camera de supraveghere in Romania. Un motociclist si iubita lui, aruncati pe sosea dupa manevra unui sofer - VIDEO

Accidentul a avut loc in fata unui parc auto de la intrarea in comuna Vernesti, de langa Buzau, Romania. La volanul masinii se afla soferul unei primarii dintr-o alta localitate si secretarul comunei. Barbatul de la volan a virat la stanga si nu s-a asigurat. Din sensul opus motociclistul de 28 de ani nu a mai putut evita impactul si a intrat in autoturism.

In spate se afla si iubita lui de 21 de ani, iar ambii au fost aruncati pe sosea. Motociclistul a reusit sa se ridice, insa tanara a fost grav ranita la coloana si a fost dusa de urgenta la spital.