Accidentul tulburator in SUA. Paramedicul chemat in ajutor a facut infarct cand a vazut scenele: doi frati au murit

Eric Neibaur, de 15 ani si sora lui de 13 ani, Lauren, au decedat dupa ce masina condusa de baiat a intrat pe contrasens si a lovit un SUV condus de un barbat in varsta de 70 de ani.

Toti trei au fost declarati morti la locul accidentului. In SUV se mai afla o tanara care se afla in stare critica.

Unul dintre paramedicii chemati in ajutor a fost atat de afectat de ce a vazut incat a suferit un infarct in timp ce incerca sa scoata victimele din masini. Paramedicul este in afara oricarui pericol acum. Politia nu a facut inca publice cauzele accidentului.