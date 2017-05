Agresorul din Times Square practica Scientologia si era convins ca vine sfarsitul lumii. Noi imagini socante cu atacul

Richard Rojas, autorul atacului de joi din Times Square, lucra ca notar dupa ce s-a retras din armata, au declarat surse din politie pentru postul de televiziune new-yorkez ABC 7 News, care precizeaza ca acesta era interesat de Scientologie si ca era convins ca vine sfarsitul lumii.

Rojas a crescut in cartierul new-yorkez Bronx, iar prietenii sai spun ca s-a schimbat dupa stagiul militar si ca a inceput sa bea pentru „a scapa de stres”.

“S-a intors in cele din urma acasa si ii era greu sa isi gaseasca un loc de munca”, a spus un prieten din copilarie al atacatorului, Harrison Ramon. Acesta a povestit ca fostul militar incepuse sa vorbeasca despre demoni, diavoli si teorii ale conspiratiei. „Avea multe cosmaruri urate. Spunea prostii. Se comporta ciudat”, a adaugat el.

Joi, Rajos a intrat cu masina in multimea din Times Square, omorand o tanara si ranind alte 22 de persoane. Dupa ce masina sa s-a oprit intr-un stalp, tanarul de 26 de ani a coborat si a incercat sa fuga. A fost oprit, insa, cu ajutorul unui gardian de la celebrul restaurant Planet Hollywood.

El a fost arestat de fortele de ordine si inculpat pentru crima, tentativa de crima si omucidere cu un vehicul, cu circumstante agravante.

Analizele au aratat ca nu consumase alcool, dar se afla sub influenta drogului PCP, care provoaca halucinatii si atacuri de tip schizofrenic. El a spus politiei ca Dumnezeu i-a cerut sa comita atacul si ca a auzit voci.

De asemenea, barbatul le-a spus autoritatilor ca voia sa moara in Times Square. ”Trebuia sa ma impuscati! Voiam sa-i omor”, a declarat el.

Rojas are un cazier lung. Fostul militar in Marina a fost arestat pentru ca a condus sub influenta alcoolului, in 2008 si in 2015, au spus oficiali din New York. De asemenea, a fost retinut luna aceasta pentru ca a amenintat cu un cutit de bucatarie un vizitator.

Ce este Scientologia

Scientologia este o credinta ezoterica, care de-a lungul timpului a stranit nenumarate controverse. Miscarea a fost fondata in anul 1952 de scriitorul american de literatura stiintifico-fantastica L.Ron Hubbard.

Practicantii sai o considera o secta, iar sediul organizatiei este la Los Angeles.

Ideea centrala ale acestei credinte este bazata pe cercetare stiintifica. "Audierea" este elementul cheie al teoriei scientologiei, care are rolul de-a examina viata prezenta si anterioare ale membrilor sai.

Cei care practica scientologia sustin ca practica lor nu se adreseaza corpului sau mintii, ci numai spiritului lor. De asemenea, ei sustin ca omul este mai mult decat un produs al naturii, iar spiritul este cel care-l detaseaza de restul creatiei.

Scientologia opereaza cu urmatoarele "adevaruri fundamentale":a) Omul este o fiinta spirituala nemuritoare b) Experienta sa nu se reduce la o singura viata c) Capacitatile oamenilor sunt infinite, chiar daca ele nu se dovedesc pe moment.

In plus, practicantii acestei credinte spun ca reprezinta "adevarata iluminare spirituala si a libertatii tuturor oamenilor". Printre vedetele considerate ca ar practica Scientologia se numara: Tom Cruise, John Travolta sau Priscilla Presley.