Au impuscat un crocodil urias si au ramas inmarmuriti cand i-au spintecat stomacul. De au descoperit in interior - VIDEO

Cativa barbati dintr-un sat din Zimbabwe au urmarit si, in final, impuscat un crocodil, suspectand ca acesta este responsabil pentru disparitia unui copil de 8 ani, relateaza Daily Mirror.

Cele mai negre banuieli s-au confirmat in momentul in care au despicat stomacul bestiei uriase. Din interior au fost scoase parti din trupul baiatului disparut.

Momentul socant a fost filmat de unul din martorii teribilei scene petrecuta in satul Mushumbi Pools, din nordul tarii. Zona respectiva a fost lovita de ploi torentiale in ultima perioada, iar din acest motiv crocodilii au migrat sate, unde nu ajung in mod normal.

Presa locala a scris si despre un alt incident asemanator, de aceasta data fiind vorba de un pescar.