Au inghetat din mers. Mai multe animale au murit, in Kazahstan, dupa ce termometrele au inregistrat -56 grade Celsius - FOTO si VIDEO

“Mare este iepurile. Pacat, mi-e mila de el.”

Imaginile filmate de cativa localnici cu un iepure inghetat bocna care este scos dintr-un gard, au devenit virale. Animalul care pare a fi impaiat, s-a blocat acolo si nu a mai rezistat gerului. Iar alti locuitori din capitala Kazahtanului au surprins un catel care a inghetat din mers.

“In Astana din cauza zapezii uscate ingheata si cainii.”

“Nici nu a reusit sa se duca sa-si faca treburile.”

Nici pasarile nu au putut face fata unui asemenea ger.

“Uitati-va, a inghetat pasarea.”

Din cauza gerului naprasnic, in ultimile zile, la spitalele din Astana au ajuns sute de oameni cu degeraturi. Meteorologii spun ca in urmatoarele zile, vremea ar putea sa se inrautateasca, iar temperaturile sa coboare chiar si pana la -45 de grade. Astana este considerata a doua capitală a frigului din lume, dupa Ulan-Bator in Mongolia.