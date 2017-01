Au montat o camera de supraveghere in camera copilului si s-au ingrozit. Ce ii facea bona baietelului

Mama acestui baietel de nici 3 ani a observat urme suspecte pe degetele si picioarele lui. Intrebat, baiatul a fost pe deplin capabil sa le arate parintilor obiectul cu care i-au fost provocate cicatricile.

E vorba de un fier de ondulat parul, cu care bona il ardea cand o supara.

Cand au cercetat imaginile de pe camera de supraveghere instalata in casa, cei doi soti au inlemnit.

In filmare, bona se convinge ca fierul este incins, apoi il atinge pe copilas. Bona in varsta de 21 de ani a fost arestata. Ea l-a avut in grija pe baiat doar cateva saptamani.