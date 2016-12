Au plecat la cumparaturi cu un TAXI, dar nu au mai ajuns la magazin. Sfarsitul tragic a doi soti

Se pare ca taximetristul nu ar fi acordat prioritate, dupa cum povestesc martorii, insa barbatul sustine ca s-a asigurat. Cele doua victime au fost resuscitate atat la fata locului, cat si la spital. Dar in cele din urma medicii s-au declarat invinsi.

Accidentul a avut loc in centrul orasului Suceava. Victimele, un barbat de 70 de ani si sotia lui, de 74 de ani, mergeau la cumparaturi cu un taximetru. La un moment dat insa, soferul ar fi intrat in intersectie fara sa se asigure, spun martorii, si a fost lovit de un autoturism de teren care avea prioritate. Taximetristul vine cu o alta varianta.

Sofer: "Eram in mijlocul intersectiei, am semnalizat, am facut stanga si m-am asigurat. Urma sa ma asigur si la pietoni. Nu am mai apucat. Nu mai stiu. In momentul in care eu am plecat de pe loc, pe prima banda nu era nicio masina."

Cei doi batrani au suferit rani grave, iar medicii i-au resuscitat la fata locului. Apoi i-au dus la spital, unde au murit, in ciuda eforturilor depuse de doctori.

Taximetristul are acum dosar penal pentru ucidere din culpa, dar politistii fac cercetari pentru a afla daca nu cumva si celalalt sofer se face vinovat pentru cele intamplate.