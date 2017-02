Barbatul care si-a incendiat sotia intr-un fast-food din Buhusi s-a predat la Politie. De ce a comis gestul socant

Insotit de avocat, a aparut in fata anchetatorilor, asta dupa ce in urma cu doua zile si-a lasat sotia in flacari si a fugit. Intreaga scena a fost surprinsa pe camerele de supraveghere.

Barbatul de 36 de ani s-a prezentat vineri, in jurul pranzului, la politia din comuna lui natala, Bahna. A fost preluat de anchetatori si dus la Parchet, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

In urma cu doua zile, orbit de gelozie, individul i-a dat foc sotiei intr-un fast food, sub ochii copiilor. Femeia a ajuns la spital cu arsuri grave, iar barbatul a fost si el cuprins de flacari, insa a reusit sa scape si a fugit cu unul dintre copii.

S-a dus la casa parintilor sai, unde si-a lasat baiatul. Intre timp, a fost dat in consemn la frontiera, pentru a nu fi lasat sa paraseasca tara.

Barbatul din Bacau, care si-a incendiat sotia, a fost dat in consemn la frontiera. Victima este in stare foarte grava