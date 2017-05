Bebelus de 3 saptamani din Michigan, ucis de pitbull-ul familiei. Fetita fusese lasata singura, in camera cu 3 caini

Susannah Jean Murray, din Michigan, dormea linistita in patutul ei, in timp ce mai multi membri ai familiei erau acasa. Doar cinci minute a fost lasata singura in camera in care se aflau si cei trei caini pitbull ai familiei, relateaza Daily Mail.

Un adult s-a intors in camera sa verifice daca totul e in regula cu fetita si a gasit-o intr-o balta de sange. Unul din cei trei caini avea sange la bot.

Fetita a fost dusa de urgenta la spital si operata, dar a murit dupa cateva ore.

Deocamdata, anchetatorii nu au facut nicio arestare in acest caz, iar cei trei caini au fost dusi la un adapost de animale si plasati in carantina.

Mama (foto) este in stare de soc si nu-si explica reactia cainelui. Spune ca toate animalele familiei sunt foarte prietenoase si niciodata nu a atacat sau latrat la ceilalti doi copii pe care ii au sotii Murray.