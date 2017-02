Bebelusul care a murit in timpul petrecerii de botez, inmormantat din banii politistilor din Iasi

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vajiac, a declarat, pentru AGERPRES, ca politistii Sectiei 1 au strans bani pentru achitarea taxei de scoatere de la Institutul de Medicina Legala a cadavrului copilului de doua luni care a murit in urma cu cateva zile, in timp ce parintii petreceau cu prietenii dupa botezul acestuia. Tot politistii au fost cei care au cumparat hainutele, crucea si sicriul pentru inmormantarea copilului.

"Avand in vedere posibilitatile financiare reduse, politistii Sectiei 1 Politie au acordat un sprijin financiar pentru inmormantarea minorului decedat. Cazul este in solutionare. Asteptam rezultatul de la IML, pentru a afla cauza decesului", a declarat Anca Vijiac. Aceasta a adaugat ca, tinand cont de faptul ca familia mai are un copil minor, politistii au sesizat Directia pentru Protectia Copilului.

